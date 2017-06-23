В Караганде идет проверка по факту выдачи справок о несудимости коррупционерам

Начата служебная проверка в отношении сотрудников управления по правовой статистике и специальным учетам Карагандинской области, на официальных бланках которого значится ложная информация о несудимости ранее судимых за совершение коррупционных преступлений чиновников.

Заместитель акима Бухаржырауского района Карагандинской области Руслан Нурмухамбетов прокомментировал, почему в акимате района оказались привлекавшиеся к уголовной ответственности за взяточничество, служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями.

«Сотрудник отдела строительства при трудоустройстве предоставил справку о несудимости из управления по правовой статистике и специальным учетам. Официальный бланк. Как можно было не верить документу?»— говорит Руслан Нурмухамбетов. В 2003 году этот сотрудник привлекался к уголовной ответственности за получение взятки и служебный подлог. На госслужбу пришел в 2013 году.

«Как у него оказалась эта справка, вопрос не ко мне. С нашей стороны, со стороны акимата, нарушения закона нет. Если бы мы не истребовали у него эту справку, если бы не проверяли его…», — сообщил Руслан Нурмухамбетов.

Двое других сотрудников, которые оказались ранее судимыми по коррупционной статье 307 Уголовного кодекса и освобождены от наказания по амнистии, перешли в структурное подразделение акимата из Министерства сельского хозяйства.

«В 2011 году было разделение полномочий, и часть функций из Министерства сельского хозяйства перешла в акимат. А когда сотрудник приходит в то или иное подразделение переводом внутри сферы государственной службы, то перепроверка его данных не требуется. Не знаю, как они устроились в структуру Минсельхоза», — отметил Руслан Нурмухамбетов.

Факты работы троих коррупционеров на госслужбе были выявлены в ходе аттестации госслужащих. В настоящий момент все трое отправлены в отпуск. Начато служебное расследование сотрудниками департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции.

Напомним, троих привлекавшихся к уголовной ответственности выявили среди госслужащих в Карагандинской области в ходе аттестации. Двое работали в отделе ветеринарии и сельского хозяйства. Третий — в отделе строительства акимата Бухаржырауского района Карагандинской области.