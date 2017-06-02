В Караганде будут перерабатывать автомобили

В Караганде летом осуществится запуск I очереди завода по переработке автомобилей, передает Kazakhstan Today.

«В третьей декаде июня в Караганде планируется запуск I очереди завода по переработке автомобилей, где будет осуществляться шредирование автомобиля. Годовая мощность завода по переработке машин — 55 тыс. тонн в год (около 50 тыс. машин). II очередь — запуск оборудования по пиролизу резинотехнических и пластиковых отходов запланирован на декабрь текущего года», — сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.

В ведомстве сказали, что за полгода действия программы по выкупу автомобилей Оператором РОП собрано 20 280 автомобилей для дальнейшей утилизации. Открытие планируется в июне.