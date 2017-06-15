В Караганде благоустраивают дворы и скверы

Депутаты городского маслихата, члены Общественного совета и сотрудники аппарата акимата Казыбекбийского района проверяют качество работ по благоустройству дворов и скверов.

В этом году в районе имени Казыбек би благоустроят сквер у Театра музыкальной комедии и четыре двора. Возле театра поставят небольшую скульптуру и посадят новые деревья.

«При благоустройстве мы учитывали пожелания жильцов близлежащих домов,Нас попросили заасфальтировать заезд во двор дома по улице Лободы, дом 9. Мы это сделали. Сейчас рабочие уже смонтировали в новом сквере бордюры и установили ограждения.»,- рассказывает аким района имени Казыбек би Татьяна Шатохина.

Секретарь городского маслихата Кудайберген Бексултанов усомнился в том, что люди смогут наслаждаться отдыхом в новом сквере достаточно долго.

«Посмотрите на эту брусчатку! Она ведь сырая, она развалится! В прошлом году асфальт положили, тоже все было красиво. А сейчас что? Я не хочу, чтобы на народные деньги работу делали некачественно. Любой заказчик имеет право усомниться в качестве материала и отправить его на дополнительную экспертизу»,-призвал подрядчика и чиновников Бексултанов.

Если в течение двух лет выяснится, что сквер благоустроили плохо, подрядчик обязан переделать все за свой счет.

«В случае если окажется, что материал все-таки некачественный, мы будем принимать меры согласно закону. Но мы не сомневаемся в том, что все в порядке. Мы согласны на повторную экспертизу лишь для того, чтобы дополнительно убедиться, что подрядчик работает с качественным материалом»,- заверила Татьяна Шатохина.

Также комиссия объехала и четыре двора, в которых сейчас идут работы по благоустройству: Ермекова, дом 14/2, Можайского, дом 9, Строителей, дом 19, и Карбышева, дом 14/2.

В этих дворах установят детские игровые и спортивные площадки, новые контейнеры для мусора, площадки для сушки белья и ковров, заасфальтируют парковки и подъездные пути, установят скамейки, урны и проведут освещение.