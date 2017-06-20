В этом году в Карагандинской области 281 выпускник получит «Алтын белгі»

В Карагандинской области на знак «Алтын белгі» претендовали 287 выпускников и 266 — на аттестат особого образца. По результатам итоговой аттестации знак «Алтын белгі» получит 281 выпускник (98 % от заявленных), аттестат особого образца — 262 учащихся (98,4 %).



С 29 мая по 9 июня выпускники школ в Карагандинской области сдавали госэкзамены — это новый формат итоговой аттестации школьников, который начал действовать в Казахстане с нынешнего года.

В нашем регионе 7 576 выпускников закончили школы, из них 7 446 выпускников государственные экзамены сдали успешно. 130 выпускников были освобождены от итоговой аттестации по состоянию здоровья или в случае участия в летних учебно-тренировочных сборах в качестве кандидатов в спортивную сборную страны.

В настоящее время в школах Карагандинской области выпускников готовят к Единому национальному тестированию, которое пройдет 21, 23 и 25 июня. В регионе для этого организованы 15 пунктов сдачи ЕНТ.