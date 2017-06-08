Санаторий Жосалы

В эфир программ «Журектен журекке» и «Примите поздравления» можно присылать видео и аудио поздравления!

Корреспондент 6 часов назад Комментировать 8

Хорошая новость для слушателей и зрителей программ «Журектен журекке» и «Примите поздравления» — стали доступны новые услуги!

Теперь поздравить своего любимого человека можно, прислав видео/аудио и фотопоздравление в прямой эфир!Вы можете сделать фотоколлаж с изображением именинника или снять для него двадцатисекундное видео!

Кроме дня рождения, можно прислать поздравление с любым другим праздником, которое очень значимо для вашего близкого человека. Механизм подачи описан ниже (инфографика). Подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (7212) 41 92 29.

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Автор: Корреспондент

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