В бездействии по службе обвинили пятерых чиновников из-за обрушения дома в Шахане

Спецпрокуратура предъявила обвинение акиму посёлка Шахан, его заму и трём специалистам сферы ЖКХ. Их адвокатам дали время на ознакомление с материалами дела.

Расследование уголовного дела по факту частичного обрушения дома от взрыва котла отопления в посёлке Шахан Карагандинской области завершено. Обвинение в бездействии по службе предъявлено пятерым госслужащим: акиму посёлка Шахан Мурату Жакупову, его заместителю Акетаю Нажмидену, главному специалисту по коммунальным вопросам аппарата акима Шахана Марии Жумабековой, и.о. начальника отдела ЖКХ Шахтинска Алмасу Омарханову и главному специалисту этого же отдела Нуржану Маханбетову.

«Нам предъявлено обвинение по статье 370 Уголовного кодекса РК – «Бездействие по службе». Нас пятеро – трое человек из акимата Шахана и двое из отдела ЖКХ Шахтинска. Расследование дела завершено. В данный момент идёт наше ознакомление с материалами дела», – прокомментировал аким Шахана Мурат Жакупов.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде залога.

Информацию о завершении расследования уголовного дела подтвердили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.

В результате трагедии в посёлке Шахан, где вечером 1 января обрушилась часть многоэтажки, погибли девять человек. Двое были спасены из-под завалов.