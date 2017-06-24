В Балхаше будут развивать туризм

Для развития туризма в Балхаше будет улучшено транспортное сообщение.

Большинство малых и средних предприятий Балхаша работают в сфере туризма. Но в последнее время транспортное сообщение с Балхашом затруднено.

«В 2016 году был отменен железнодорожный маршрут Караганда-Балхаш-Караганда. В связи с увеличивающимся потоком туристов в Балхаш, а также по просьбе жителей города, необходимо возобновить этот маршрут. И, кроме того, восстановить прицепной вагон по направлению Балхаш-Москва. В связи с закрытием автомобильной трассы в зимнее время необходимо выделить дополнительные пассажирские вагоны к поезду сообщением Караганда-Балхаш-Караганда», — сообщил аким города Александр Аглиулин.

Александр Аглиулин сказал о необходимости реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Балхаша (филиала АО «Жезказган Эйр»). Взлетно-посадочная полоса находится на балансе Министерства обороны РК. В 2007 году был проведен частичный ремонт полосы.

«В связи с увеличивающимся потоком туристов в Балхаш, в том числе в период проведения ЕХРО и 80-летия города, и в связи с развитием пляжного туризма требуется капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы. Кроме того, в целях обеспечения антитеррористической безопасности необходимо установить досмотровое оборудование. Неоднократно направленные заявки в Комитет гражданской авиации остаются без удовлетворения»— добавил аким.

Банки отказывают в финансировании проектов из-за низкой стоимости залогового имущества. И это одна из главных проблем предпринимателей в Балхаше.

«Направлено письмо в Управление сельского хозяйства о включении города Балхаш с прилегающими поселками в список кредитуемых через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства Карагандинской области» по Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Это позволит развить семейный и индивидуальный бизнес на селе«, — сообщил аким города.

Представители компании «Балхаш сут» жаловались на нехватку сырья. Проектная мощность предприятия рассчитана на переработку 300 тонн молока, однако на данный момент предприятие перерабатывает всего лишь 30 тонн сырья.

«Где сельхозкооперативы? Я постоянно слышу от производителей, что им некуда сбывать сырье. А тут предприятия всего лишь на 10 процентов отрабатывают свою мощь. Я поручаю Управлению сельского хозяйства совместно с акимами Шетского и Актогайского районов и города Балхаш, а также с представителями производителей и переработчиков сельхозпродукции провести совещание. Нужно обсуждать эти проблемы и искать пути их решения»,- закончил аким.