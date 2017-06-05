В Алматы пройдут выставки «Мебель и Интерьер-2017» и «Лес и Деревообработка-2017»*

В Алматы пройдут выставки «Мебель и Интерьер» и «Лес и Деревообработка».



Проводить выставки будут Международная Выставочная Компания «Атакент-Экспо» совместно с Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Республики Казахстан (АПМДП РК) на территории КЦДС «Атакент».

В выставках примут участие более 120 предприятий и компаний из 12 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сама выставка пройдет с 14 по 17 июня 2017 в выстовочном центре «Атакент» г. Алматы.

Для участников проведут семинары:

— компания «Школа Мебели» на тему: «Мебельные ГОСТы и стандарты» (14 мая, 14.00-15.00);

— компания «ARISTO-КЕЛЕШЕК» на тему: «Система NOVA — новинка от компании Аристо в 2017г.» (15 мая, 11.00-12.00);

— компания «Школа Мебели» на тему: «Мебельное проектирование» (15 мая, 15.00-16.00).

«Школа мебели» проведет Ярмарку Вакансий для мебельщиков 15 июня в 12.00 .

Также 15 июня в 13.00 будет проведен Первый Конкурс Мебельного Проектирования. В конкурсе будут участвовать студенты КазГАСА, выпускники Учебного Центра «Школа Мебели» и все желающие. Главный приз – лицензионная версия мебельной программы «bCAD Мебель Про».

Более подробную информацию о выставках и их участниках, а также пригласительный билет можно скачать на сайте.

Торжественная церемония официального открытия выставок состоится

14 июня 2017 г. в 11.00 часов у центрального входа в павильон № 10.

Адрес: КЦДС «Атакент», ул. Тимирязева, 42, павильоны 9, 9A, 9В, 9С и 10

Тел./факс: (727) 275 09 11, 275 13 57*