Увеличили сумму денег для ремонта дорог в Карагандинской области

Выросло финансирование из республиканского бюджета на ремонт дорог в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ».

Бюджет вырос с 900 миллионов до 4 с половиной миллиарда тенге.

«Ежегодно только на средний ремонт дорог за последние годы из республиканского бюджета выделялось по 900 миллионов тенге. А в этом году нам удалось убедить Правительство, что этой суммы недостаточно. И на сегодня выделено уже 4 с половиной миллиарда тенге», — озвучил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

Аким признал, что многие дороги не ремонтировались десятилетиями.

«В ходе анализа ситуации мы приняли решение увеличить финансирование ремонта дорог в несколько раз и охватить ремонтом почти 600 километров дорог. На днях начался ремонт трассы Караганда-Жезказган, Жезказган-Кызылорда, Караганда-Каркаралинск. Большой ремонт начался на внутригородских дорогах в Жезказгане, Темиртау, Сатпаеве, Балхаше, Сортировке, Пришахтинске, Майкудуке», — сказал Ерлан Кошанов.

Аким пообещал, что до конца года все дефектные дороги вновь будут гладкими.