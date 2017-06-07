В Караганде обещают увеличить количество детских садов

Нехватка мест в детских садах — большая проблема Карагандинской области, однако обстановка должна измениться к концу текущего года.



В Пришахтинске на сегодняшний день ощущается наибольшая нехватка мест. В детском саду «Ақжарқын» аким встретился с родителями, а после навестил еще строящиеся частные детсады «Одарёшка» и «Бота».

Последние годы в Караганде выявилась положительная тенденция в расширении государственно-частного партнерства: в 2015 году открылось 4 частных детских сада и создано 1000 новых мест путём размещения государственного заказа, в 2016 году открыто уже 10 частных детских садов и размещено новых 1266 мест по госзаказу, за пять месяцев 2017 года открылось 6 частных детских садов и уже размещено 550 мест. Для сравнения: за два года открыто только 370 мест в государственных дошкольных организациях (новый детский сад «Шанырак» — 320 мест, на 50 мест расширены детские сады «Алтынай», «Мөлдiр»).

Предприниматели быстро реагируют на запросы рынка, открывая детские сады и мини-центры в тех районах, где наибольшая очередность. Это дает возможность родителям обеспечить своих чад местами в шаговой доступности. Именно активное сотрудничество государства и частных предпринимателей позволило впервые за последние пять лет в значительной мере сократить очереди в дошкольные учреждения.

Стоит отметить, что до конца 2017 года планируется открытие ещё 11 частных детских садов.