Утвердили новый порядок выдачи Почетных грамот карагандинцам

В Караганде аким города и секретарь городского маслихата будут совместно вручать Почетные грамоты отличившимся землякам.

Предварительно комиссия рассмотрит заявки и вынесет заключение. Положение о награждении утвердили депутаты Карагандинского городского маслихата на сессии 21 июня.

Почетная грамота выдается за достижения в экономике, социальной сфере, науке, в воинской и государственной службе, общественной деятельности. Права на награду лишены жители города с непогашенной судимостью, а также совершившие коррупционное преступление или правонарушение.

Награждение приурочено к национальным, государственным, профессиональным праздникам Республики Казахстан.

По собственной инициативе получить Почетную грамоту невозможно. Ходатайствовать о награждении могут предприятия, организации, сообщества.

«Поступившие документы для предварительного рассмотрения и подготовки предложений по награждению направляются в комиссию при акиме города Караганды по наградам. Решение о награждении Почетной грамотой принимается акимом города Караганды и секретарем Карагандинского городского маслихата (или лицами, исполняющими их обязанности) согласно положительному заключению комиссии путем издания совместного распоряжения», — говорится в Положении.

По материалам пресс-службы акимата Карагандинской области.