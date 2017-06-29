Участок трассы Астана – Караганда закрыт с 28 июня

Ограничения введены в связи с ремонтом дорожного полотна.

Участок трассы Астана – Караганда с 28 июня перекрыт в связи с ремонтом дорожного полотна, передает пресс-служба ДВД Астаны.

«В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ дорожного полотна на трассе участок трассы Астана – Караганда под путепроводом (в районе строительного рынка «Нур») в период с 15:00 28 июня 2017 по 06:00 5 июля 2017 года», — говорится в сообщении.

Полицейские предлагают водителям объезжать этот участок по временной схеме.