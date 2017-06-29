У жителей Караганды крадут госномера

За сутки в Караганде у 13 автовладельцев украли госномера, передает МИА «Казинформ».

С некоторых машин преступники сняли лишь один госномер — либо передний, либо задний. С других машин — сразу два номера.

Всем 13 автовладельцам воры оставили записку: «у вас украли госномер? Какая жалость». В записке указан номер Qiwi-кошелек, на который вор просит начислить 10 тысяч тенге.

«По всем поступившим заявлениям проводится досудебное расследование по части 1 статьи 188 Уголовного кодекса «кража чужого имущества Кто похищает госномера, выясняем», — сообщил руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров.