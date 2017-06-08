Тысячи жителей Темиртау остались без связи из-за кражи кабеля

Несколько тысяч абонентов остались без телефонной связи из-за краж дорогостоящего кабеля.

Представитель АО «Казахтелеком» сообщил акиму Темиртау на совещании о проблеме массового хищения телефонного кабеля.

«В Темиртау критическая ситуация с фактами краж кабеля. Только 29 мая без связи остались около 2 тысяч абонентов в восточной части Темиртау», — сообщил представитель АО «Казахтелеком» Сапар Есжанов.

Ни мобильным группам компании «Казахтелеком», ни правоохранительным органам не удалось пресечь эти преступления.

«Мы неоднократно совершаем рейды в пункты приема металла с просьбой не принимать телефонные кабели. Внутри есть медь, которая интересует собственников пунктов приема лома. Предприниматели обещают не сотрудничать с теми, кто сдает кабель. Наступает затишье. Воровство прекращается, но ненадолго. Через определенное время начинается новая волна хищений», — сообщил Сапар Есжанов.

Аким Темиртау Галым Ашимов принял решение выйти в рейд по пунктам приема металла коллегиально — с участием сотрудников акимата.

«Проблема очень серьезная. Нужно снова выйти в рейды и провести с владельцами точек приема металла профилактическую работу», — сказал аким Галым Ашимов.