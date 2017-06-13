Стала известна причина падежа скота в Карагандинской области

Власти озвучили диагноз, из-за которого в Карагандинской области массово гибнет скот.

Как и предполагали ветеринары, это пастереллёз. За 10 дней заболело 319 коров, 96 погибло, в основном это молодняк. Мор настиг и 6 свиней. После того как установили точный диагноз, некоторых животных удалось вылечить. Вирус зафиксировали сразу в трех селах Нуринского района: Мынбаева, Заречном и Тассуате.

В прошлом году эта же болезнь атаковала Каркаралинск. Откуда вирус пришел сейчас, ветеринары пока не знают. Власти просят не паниковать и обещают, что никого не оставят без внимания, вопрос с компенсацией будет решаться. Пока же туши павших животных сжигают на специальных скотомогильниках.

«По правилам, при заболевании пастереллёзом карантин не объявляется. Здесь достаточно ограничений: при въезде и выезде дезинфицируют машины, ветеринары проводят санитарную очистку дворов и сараев. Скот отгоняют на отведенное пастбище. Молочную и мясную продукцию вывозить запрещено, за этим мы следим. Поэтому на прилавках мясо из этих сел точно не появится», — сообщил руководитель управления ветеринарии Карагандинской области рассказал Бауыржан Асанов.