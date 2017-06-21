Спасатели Карагандинской области напоминают о мерах безопасности на воде

В Департаменте по ЧС Карагандинской области провели брифинг, посвященный безопасности во время купального сезона.

Только за минувшие выходные в регионе утонули пять человек, среди которых два 15-летних подростка и 6-летняя девочка.

Чаще всего люди тонут в запрещенных для купания местах, находясь в нетрезвом состоянии, рассказали спасатели.

— Мы регулярно проводим рейды, каждые выходные, — сообщил на брифинге Мурат Катпанов, заместитель начальника Департамента по ЧС Карагандинской области. — В этих рейдах также участвуют полицейские, они выписывают отдыхающим административные штрафы за распитие алкогольных напитков, за то, что разбрасывают мусор. К сожалению, за купание в неустановленных местах никакого наказания не предусмотрено.

Около водохранилищ, купание в которых может быть опасным, регулярно устанавливают запрещающие знаки. Но, по словам спасателей, карагандинцы либо не обращают на эти знаки внимания, либо и вовсе ломают их.

— Одно время мы вместо запрещающих знаков устанавливали таблички с информацией о том, что водоемы и берега не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, — рассказывает Катпанов. — Но это тоже не помогло.

Спасатели настоятельно рекомендуют не купаться в неустановленных местах и не использовать для плавания не подходящие для этого приспособления, такие как автомобильные шины, надувные матрасы и пенопласт. Тем, кто не умеет плавать, советуют не заходить в воду выше пояса. Купаться в нетрезвом состоянии и ночью нельзя ни в коем случае. Отправляясь в плавание на лодках, катамаранах, надувных матрасах, необходимо надеть спасательный жилет. Сидеть на бортах и носовом отсеке строго запрещено, как и перебираться из одной лодки в другую на плаву. Нырять с лодок так же нельзя. Опасно плавать близ шлюзов, плотин, а также останавливать лодку под мостом.