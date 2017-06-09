События 9 июня

9 июня в мире отмечают:

Международный день друзей

Международный день архивов

Международный день аккредитации

США, Оклахома — День пожилых

События:

1822 — В США Чарльз Грэм (Charles Graham) запатентовал искусственную челюсть.

1934 — Вышел первый мультфильм с участием Дональда Дака.

1945 — Учреждение медалей СССР «За взятие Берлина», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За взятие Кёнигсберга», «За освобождение Белграда», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Праги».

1946 — В Акмолинске открыта Малая Карагандинская детская железная дорога.

1959 — На воду спущена первая подводная лодка с баллистическими ракетами на борту — американская «Джордж Вашингтон».

1994 — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу (бывший Целиноград, с 1998 года — Астана).

Родились:

1941 — Джон Лорд, английский музыкант-клавишник и композитор, участник группы «Deep Purple» и других.

1961 — Майкл Джей Фокс, канадо-американский актёр, писатель, активист, продюсер, режиссёр кино и телевидения. Начал сниматься ещё в 1970-х годах, но наибольшую известность получил за исполнение роли Марти Макфлая в фантастической трилогии «Назад в будущее», а также сериале «Семейные узы», выходившем в эфир с 1982 по 1989 год, за роль в котором актёр выиграл три премии «Эмми», один «Золотой глобус», а также две «премии Гильдии киноактёров США».

1963 — Джонни Депп, американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер.

Наибольшую известность Джонни принесли роли в фильмах Тима Бёртона. В 2012 году был записан в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый актёр, заработав за год 75 млн долларов.

Фильмы с участием Деппа собрали более 3 миллиардов долларов в США и более 7,6 миллиардов долларов в мировом прокате. Наиболее успешными коммерческими проектами с участием актера являются серия «Пираты Карибского моря» (более $3,7 млрд), «Алиса в Стране чудес» (более $1 млрд), «Чарли и шоколадная фабрика» ($474 млн) и «Турист» ($278 млн)

1978 — Мэттью Беллами, вокалист, гитарист, клавишник и композитор, фронтмен группы Muse.

1981 — Натали Портман (настоящее имя Натали Гершлаг), американо-израильская киноактриса, американская актриса театра и кино израильского происхождения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Наибольшую известность получила благодаря участию в фильмах «Леон» (1994, дебютная роль) и «Близость» (2004, премия «Золотой глобус» и номинация на премии BAFTA и «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана), а также благодаря трилогии-приквелу к «Звёздным войнам». Обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и «Сатурн» в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Чёрный лебедь» (2010).

1983 — Марина Лизоркина, экс-солистка группы Serebro. В 2006 году подписала контракт с продюсерским центром Максима Фадеева для участия в группе Серебро, в составе которой заняла 3-е место на международном конкурсе Eurovision.

1990 — Лорен Сока, «Отбросы». английская актриса, обладательница телевизионной премии BAFTA за роль Келли в телесериале «Плохие»(«Отбросы».)