События 6 июня

6 июня в мире отмечают:

ООН, День русского языка

Казахстан— День финансовой полиции

Россия — Пушкинский день (День русского языка)

События:

1664 — Новый Амстердам переименован в Нью-Йорк.

1850 — Леви Страусс сделал свои первые голубые джинсы.

1933 — В городе Кэмден (шт. Нью-Джерси) открылся первый кинотеатр, в котором автолюбители могли смотреть кино, не выходя из автомобиля.

1942 — Первый прыжок с парашютом из синтетической ткани.

1957 — В Москве открыт магазин «Детский мир». В последующие годы магазины с таким названием появились во всех крупных городах СССР.

1966 — Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об общественном призыве молодёжи на важнейшие стройки пятилетки».

Родились:

1947 — Бари Каримович Алибасов, советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России (1999). Казах по национальности.

1947 — Роберт Энглунд, американский актёр, чьей самой известной ролью является роль вымышленного серийного убийцы Фредди Крюгера в серии фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов». Получил номинацию на премию «Сатурн» за исполнение ролей в фильмах этой серии в 1987 и 1988 годах. Роберт Инглунд — актёр классической школы

1960 — Стив Вай, американский гитарист-виртуоз итальянского происхождения, также известен как композитор, вокалист, продюсер, актёр. Начал свою карьеру в качестве гитариста и интерпретатора у Фрэнка Заппы, с которым записывался и гастролировал начиная с 1980 года.

1962 — Том Арайа,американский музыкант чилийского происхождения: басист, вокалист и автор песен трэш-метал-группы Slayer.

1967 — Пол Джаматти,американский актёр, комик. Джиматти начинал свою карьеру как актёр второго плана в таких фильмах, как «Части тела», «Шоу Трумана», «Спасти рядового Райана», «Переговорщик» и «Человек на Луне», прежде чем начал работать на главных ролях в лентах «Американское великолепие», «Иллюзионист», «На обочине», «Нокдаун», «Джон Адамс», «Холодные души» и «Побеждай!». Дважды лауреат премии «Золотой глобус»: как лучший актёр в мини-сериале или телефильме («Джон Адамс») и как лучший актёр в комедии или мюзикле («Версия Барни»).

1967 — Владимир Александрович Левкин, популярный российский певец, бывший участник поп-группы «На-на». Являлся основным вокалистом со дня основания группы. Режиссёр масштабных государственных мероприятий, продюсер, общественный деятель.

1981 — Братья-близнецы Борис и Константин Бурдаевы, музыканты, фронтмены группы «Братья Грим». История коллектива началась в 1998 году, когда братья-близнецы Борис и Константин Бурдаевы создали в Самаре группу «Братья Грим» (в названии группы одна буква «м» в отличие от Братьев Гримм). В первый состав группы входили Борис Бурдаев (вокал, гитара), Константин Бурдаев (бас-гитара, бэк-вокал), Максим Малицкий (гитара) и Антон Шаронин (барабаны).