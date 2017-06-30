События 30 июня

30 июня в мире отмечают:

День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России

Международный день астероида

День разбрасывания монеток

События:

1894 — Открыт знаменитый лондонский Тауэрский мост.

1908 — На Землю упал Тунгусский метеорит.

1945 — В СССР восстанавлены отпуска.

1964 — Получены первые фотографии Луны с близкого расстояния.

1997 — В Великобритании вышла первая книга о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и философский камень».

2010 — В Темиртау (Карагандинская область) в торжественной обстановке вскрыли капсулу с посланием потомкам, заложенную в 1985 году, в честь 25-летней годовщины.

Родились:

1917 — Бадди Рич — выдающийся американский джазовый барабанщик. Бадди Рич возглавляет список самых влиятельных барабанщиков всех времён, составленный журналом «Rhythm Magazine». Он оказал влияние на большинство современных барабанщиков.

1960 — Святослав Задерий — музыкант, певец, основатель рок-групп «Хрустальный Шар» и «Алиса», лидер группы «Нате». В марте 1983 года Святослав Задерий собрал группу, получившую название «Алиса». В 1984 году в «Алису» по приглашению Задерия приходит Константин Кинчев, и в марте 1985 группа стала лауреатом фестиваля Ленинградского рок-клуба.

1966 — Майк Тайсон — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории; один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории мирового бокса. На 49-й ежегодной конвенции WBC в Лас-Вегасе, Майк Тайсон был внесён в Книгу Рекордов Гиннеса и в торжественной обстановке получил два сертификата: за наибольшее количество самых быстрых нокаутов и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжёлом весе.

1969 — Анастасия Немоляева — советская и российская актриса театра и кино, художник, дизайнер («Интердевочка», «Курьер»). с мужем открыла собственную художественную «Студию Анастасии Немоляевой» и «Мастерскую Вениамина Скальника», где работает дизайнером в технике росписи по стеклу и дереву (мебель, посуда), а также расписывает интерьеры.

1985 — Майкл Фелпс — американский пловец, единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион, 26-кратный чемпион мира в 50-метровом бассейне, многократный рекордсмен мира. Абсолютный рекордсмен по количеству наград (28) в истории Олимпийских игр.