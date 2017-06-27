События 27 июня

27 июня в мире отмечают:

День рождения банкомата

День записывания случайных мыслей

День молодежи России

Всемирный день рыболовства

События:

1615 — Чай впервые импортирован в Европу.

1693 — В Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин. 1754 — по проекту итальянского архитектора Бартоломео Франческо (или Варфоломея Варфоломеевича, как его звали в России) Растрелли в Санкт-Петербурге началось строительство Зимнего дворца, которое было завершено в 1762 году.

1931 — В США изобретатель Игорь Сикорский получил патент на изобретение первого вертолета.

1967 — В Энфилде (Англия) установлен первый в мире банкомат по выдаче наличных денег.

2012 — В городской черте Актобе впервые найдены уникальные курганы времен раннего железного

Родились:

1958 — Байгали Серкебаев — советский, казахстанский музыкант, продюсер, автор песен. Руководитель группы «A’Studio». Работал в коллективе «Арай», аккомпанирующем казахской певице Розе Рымбаевой. В 1982 году все музыканты «Арая» разошлись и Роза предложила Байгали собрать и возглавить новую группу, но название осталось прежним — «Арай». Впоследствии «Арай» переименовали в «Алма-Ата-Студио», далее — в «A’Studio».

1966 — Виктор Дробыш — российский композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Автор песни «Party for Everybody» в исполнении «Бурановских бабушек», которые заняли 2-е место на «Евровидении 2012». Сотрудничает с Валерией, Кристиной Орбакайте, Григорием Лепсом, Стасом Пьехой, Настей Самбурской.

1966 — Джей Джей Абрамс — американский режиссёр, продюсер, сценарист («Миссия невыполнима 3», «Звёздные войны: Пробуждение силы»). Первый полнометражный фильм Абрамса «Миссия невыполнима 3» стал самым дорогим режиссёрским дебютом в истории. Дж. Дж. Абрамс является вторым, после Джеймса Кэмерона, режиссёром в истории кинематографа, чей фильм в прокате собрал больше двух миллиардов долларов.

1972 — Павел Булатников — бывший вокалист и перкуссионист минской группы «Ляпис Трубецкой». Осенью 1997 года был приглашен в группу «Ляпис Трубецкой» на роль второго вокалиста. После самороспуска группы основал новый проект — «Trubetskoy».

1975 — Тоби Магуайр — американский актёр и режиссёр. Известным Магуайр стал после того, как в 2002 году снялся в фильме «Человек-паук», исполнив заглавную роль. В 2004 году последовало продолжение — фильм «Человек-паук 2». В 2007 году вышел «Человек-паук 3: Враг в отражении», заработавший в прокате больше всего денег, но получивший довольно много отрицательных отзывов.

1983 — Алсу — российская певица, телеведущая, Заслуженная артистка Республики Татарстан. Артист ЮНЕСКО во имя мира (2011). Представитель России на Евровидении 2000, где заняла 2 место, уступив датскому дуэту Olsen Brothers.