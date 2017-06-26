События 26 июня

26 июня в мире отмечают:

День рождения зубной щетки

Международный день в поддержку жертв пыток

День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

События:

1925 — премьера в Голливуде фильма Чарли Чаплина «Золотая лихорадка». Картину часто называют одной из двух величайших немых комедий в истории.

1940 — В СССР введены восьмичасовой рабочий день, семидневная рабочая неделя и уголовная ответственность за самовольный уход с работы.

1945 — В СССР учреждено звание Генералиссимус Советского Союза. На следующий день первым и единственным обладателем его стал И. В. Сталин.

1976 — Матч за звание абсолютного чемпиона мира по боевым искусствам между Мохаммедом Али и японцем Иноки завершился вничью. Все 15 раундов Али ходил по рингу, призывая соперника подняться, а японец ползал на спине, пытаясь ногами зацепить боксера.

1977 — последний концерт Элвиса Пресли в Индианаполисе.

1979 — Мохаммед Али объявил, что покидает бокс.

Родились:

1927 — Владимир Яковлевич Мотыль — советский и российский режиссёр театра и кино, сценарист. Народный артист России («Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья»).

1961 — Грегори Джеймс «Грег» Лемонд — американский профессиональный шоссейный велогонщик, трёхкратный победитель Тур де Франс. В 1986 году Лемонд стал первым американцем, который выиграл «Тур».

1968 — Паоло Мальдини — легендарный итальянский футболист, один из лучших защитников мирового футбола за всю его историю, многолетний капитан сборной Италии и «Милана». Всю свою футбольную карьеру провёл в «Милане», за который сыграл 902 официальных матча.

1969 — Вячеслав Петкун — лидер группы «Танцы минус», исполнитель роли Квазимодо в русской версии мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Постоянно приглашается в ток-шоу на различных каналах том числе, посвященные футболу, так как Петкун — болельщик футбольного клуба «Зенит» и отлично разбирается в футболе.

1979 — Райан Теддер — американский композитор и певец, вокалист поп-рок группы OneRepublic. Также известен как автор песен и продюсер различных исполнителей, таких как Адель, Бейонсе, Дженнифер Лопес, Maroon 5, One Direction, группы Тату и многих других. В 2008 две песни его авторства оказались самыми часто играемыми в радиоэфире за всю предшествовавшую историю.