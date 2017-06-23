События 23 июня

23 июня в мире отмечают:

ООН, День государственной службы Организации Объединённых Наций

Международный Олимпийский День

Казахстан, День полиции

День балалайки — международный праздник музыкантов-народников

День мифов и легенд

События:

1846 — Бельгиец Адольф Сакс получил патент на саксофон.

1860 — Образована Секретная служба США.

1919 — Совнарком УССР национализировал Киевский городской музей.

1998 — Впервые в мире произведена пересадка клетки человеческого мозга.

Родился:

1889 — Анна Ахматова, русская поэтесса Серебряного века, переводчица и литературовед, одна из наиболее значимых фигур русской литературы XX века. Номинантка на Нобелевскую премию по литературе.

1947 — Брайан Браун (Bryan Brown), австралийский актёр. Брайан запомнился американской телевизионной аудитории как обладатель премий «Эмми» и «Золотой глобус» за роль в телесериале Поющие в терновнике. Позже он начал сниматься в более крупных фильмах, самые известные из них «Тайпан» с Джоан Чэнь, «Гориллы в тумане» с Сигурни Уивер, «Коктейль» с Томом Крузом, обе «Иллюзии убийства» с Брайаном Деннехи.

1958 — Крис Холмс, американский рок-музыкант, гитарист групп W.A.S.P., Psycho Squad, Animal, W.A.S.

1962 — Александр Любимов, один из первых ведущих «Взгляда», ныне президент телекомпании «ВиД».

1965 — Валерий Меладзе, советский и российский поп-певец, продюсер и телеведущий грузинского происхождения. Член правления Международного союза деятелей эстрадного искусства, Заслуженный артист Российской Федерации (2006), Народный артист Чеченской республики (2008). Младший брат Константина Меладзе. Трёхкратный обладатель Национальной российской премии «Овация», многократный обладатель премий «Песня года», «Золотой граммофон», семикратный обладатель премии «Муз-ТВ», четырехкратный обладатель премии RU.TV.

1972 — Сельма Блэр, американская актриса. После ряда ролей второго плана, исполненных в 1990-х годах, в 1999 году снялась в заметной роли в фильме «Жестокие игры» и телесериале «Zoe, Duncan, Jack and Jane». Впоследствии исполняла заметные роли в голливудских кинофильмах «Блондинка в законе» (2001), «Милашка» (2002), «Хеллбой: Герой из пекла» (2004) и «Хеллбой 2: Золотая армия» (2008). Также исполнила главную роль в ситкоме «Кэт и Ким». С 2012 года снималась в одной из главных ролей в телесериале «Управление гневом», но потом ушла из-за разногласий с Чарли Шином.

1984 — Эйми Энн Даффи, британская поп-исполнительница, которую музыкальная пресса называет «новой Дасти Спрингфилд» (также — «новой Эми Уайнхаус»). Дебютный альбом Даффи Rockferry, записанный продюсером Бернардом Батлером (в прошлом — гитаристом Suede) и выпущенный компанией Polydor Records 3 марта 2008 года, стал британским чарттоппером и (на начало июня) остается бестселлером #1 2008 года в Британии. Сингл из него «Mercy» возглавил как британский хит-парад, так и Hot European 100. В США Даффи воспринимают как часть новейшего британского вторжения, аналогичного тому, что в 60-х годах возглавили The Beatles и The Rolling Stones.