События 22 июня

22 июня в мире отмечают:
Россия, День памяти и скорби (в ознаменование годовщины (1941) начала Великой Отечественной войны: в этот день немецкие, румынские и финские войска вторглись на территорию СССР)
День Скипера Змея (Змеиный день)
События:
1853 — В Лондоне начала работу «Вольная русская типография», основанная А. И. Герценом.
1889 — Германия первой в Европе вводит пенсии по старости.
1921 — Вступила в действие первая радиотрансляционная сеть.
1978 — Был обнаружен спутник Плутона, Харон.
Родились:
1944 — Клаус Мария Брандауэр, австрийский актёр.
1947 — Наталья Варлей, советская и российская киноактриса.
1949 — Мерил Стрип, американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, кинопродюсер. Киноведами и критиками считается одной из величайших актрис современности.
1950 — Светлана Крючкова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.
1961 — Джимми Сомервиль, шотландский популярный певец и поэт-песенник. Солист популярных в 1980-е годы британских групп Bronski Beat и The Communards. В русскоязычном варианте существует произношение фамилии как Сомервилл или Сомервилль.
1964 — Дэн Браун, американский писатель, журналист, музыкант. Из-под его пера вышли такие бестселлеры, как «Ангелы и демоны», «Код да Винчи», «Утраченный символ» и «Инферно», рассказывающие о тайных обществах, символике, заговорах. Его роман «Цифровая крепость» посвящён деятельности Агентства национальной безопасности США.
1974 — Дональд Фэйсон — американский актёр, Тёрк из сериала «Клиника». Известность пришла к Фэйсону после роли Мюррея Лоуренса Дювалля в фильме «Бестолковые», который вышел на экраны в 1995 году. В этом же году он сыграл Тарика в фильме «В ожидании выдоха», сына Глории, персонажа Лоретты Девайн. В дальнейшем Дональд исполнил роль Трейси в двадцати трёх эпизодах телесериала «Фелисити», появился в роли амбициозного футболиста Пити в фильме «Вспоминая Титанов», и озвучил несколько персонажей в анимационном сериале «Школа клонов» на MTV.