События 22 июня

22 июня в мире отмечают:

Россия, День памяти и скорби (в ознаменование годовщины (1941) начала Великой Отечественной войны: в этот день немецкие, румынские и финские войска вторглись на территорию СССР)

День Скипера Змея (Змеиный день)

События:

1853 — В Лондоне начала работу «Вольная русская типография», основанная А. И. Герценом.

1889 — Германия первой в Европе вводит пенсии по старости.

1921 — Вступила в действие первая радиотрансляционная сеть.

1978 — Был обнаружен спутник Плутона, Харон.

Родились:

1944 — Клаус Мария Брандауэр, австрийский актёр.

1947 — Наталья Варлей, советская и российская киноактриса.

1949 — Мерил Стрип, американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, кинопродюсер. Киноведами и критиками считается одной из величайших актрис современности.

1950 — Светлана Крючкова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.

1961 — Джимми Сомервиль, шотландский популярный певец и поэт-песенник. Солист популярных в 1980-е годы британских групп Bronski Beat и The Communards. В русскоязычном варианте существует произношение фамилии как Сомервилл или Сомервилль.

1964 — Дэн Браун, американский писатель, журналист, музыкант. Из-под его пера вышли такие бестселлеры, как «Ангелы и демоны», «Код да Винчи», «Утраченный символ» и «Инферно», рассказывающие о тайных обществах, символике, заговорах. Его роман «Цифровая крепость» посвящён деятельности Агентства национальной безопасности США.

1974 — Дональд Фэйсон — американский актёр, Тёрк из сериала «Клиника». Известность пришла к Фэйсону после роли Мюррея Лоуренса Дювалля в фильме «Бестолковые», который вышел на экраны в 1995 году. В этом же году он сыграл Тарика в фильме «В ожидании выдоха», сына Глории, персонажа Лоретты Девайн. В дальнейшем Дональд исполнил роль Трейси в двадцати трёх эпизодах телесериала «Фелисити», появился в роли амбициозного футболиста Пити в фильме «Вспоминая Титанов», и озвучил несколько персонажей в анимационном сериале «Школа клонов» на MTV.