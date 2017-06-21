События 21 июня

21 июня в мире отмечают:

Международный день йоги

Международный день скейтбординга

Россия, День кинологических подразделений МВД РФ

День выхода из тупика

События:

1881 — В Нижнем Новгороде проведена первая в России телефонная связь.

1893 — Первое колесо обозрения («Чёртово колесо») появилось на выставке в Чикаго.

1907 — Основано информационное агентство «United Press International».

1909 — На Русско-Балтийском заводе собран первый русский серийный автомобиль — «Руссо-Балт».

1925 — В Москве появились первые такси — 16 автомобилей марки «Рено».

1948 — Фирма грамзаписи «Columbia Records» выпустила на рынок долгоиграющие пластинки, на каждой стороне которых можно было записать 23 минуты музыки.

1975 — На экраны Соединённых Штатов вышел фильм Стивена Спилберга «Челюсти».

1988 — На экраны выходит фильм «Кто подставил кролика Роджера».

2004 — Первый в мире частный управляемый космический корабль «SpaceShipOne» впервые вышел в космос.

Родились:

1941 — Валерий Золотухин, советский и российский актёр театра и кино (фильмы «Бумбараш», «Интервенция»).

1953 — Беназир Бхутто, пакистанский политик, премьер-министр Исламской республики Пакистан в 1988—1990 и 1993—1996 годах.

1955 — Мишель Платини, французский футболист и тренер.

1962 — Виктор Цой, советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино», в которой пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи. Снялся в нескольких фильмах.

1973 — Кирилл Сафонов, российский актёр.

1973 — Джульетт Льюис, американская актриса .

1979 — Кристофер Майкл «Крис» Прэтт, американский профессиональный актёр кино и телевидения. Известен главными ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры». В 2014 году озвучил главную роль в анимационном фильме «Лего. Фильм», за который был номинирован на премию Teen Choice Awards в категории «лучшее озвучивание персонажа».

1985 — Лана Дель Рей, американская певица и автор песен. Её музыка была оценена критиками за кинематографический стиль, озабоченность трагическими отношениями и меланхолией, а также за отсылки к американской поп-культуре, в частности, 1950-х и 1960-х годов.