События 20 июня

20 июня в мире отмечают:
ООН, Всемирный день беженцев
Всемирный день защиты слонов в зоопарках
Всемирный день беженцев
День оборотной стороны
События:
1793 — Американец Эли Уитни запатентовал хлопкоочистительную машину.
1803 — В Санкт-Петербурге в саду Кадетского корпуса состоялся первый в России полёт на воздушном шаре.
1837 — Англия выпустила свою первую почтовую марку, однопенсовую Королеву Викторию.
1840 — Сэмюэл Морзе запатентовал телеграф.
1880 — На Пушкинских торжествах Фёдор Достоевский произнёс свою знаменитую 45-минутную речь, посвящённую Александру Пушкину.
1943 — В Северной Канаде обнаружен Новый Квебекский кратер, один из самых больших в мире.
Родились:
1911 — Владимир Емельянов актёр («Отряд Трубачева сражается», «Ко мне, Мухтар!», «Угрюм-река»).
1949 — Лайонел Ричи, американский певец, саксофонист, пианист. Бывший лидер поп-фанк-группы «The Commodores», ныне успешно выступающий самостоятельно.
1968 — Роберт Родригес, американский кинорежиссёр мексиканского происхождения («От заката до рассвета»).
1967 — Николь Кидман, австралийская актриса, обладательница наград: «Оскар», BAFTA, Золотой глобус и др.
1974 — Филипп Александрович Рукавишников, российский скульптор, член Московского союза художников. Член-корреспондент Российской Академии Художеств. ( МЭри Поппинс , до свидания)