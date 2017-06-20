События 20 июня

20 июня в мире отмечают:

ООН, Всемирный день беженцев

Всемирный день защиты слонов в зоопарках

Всемирный день беженцев

День оборотной стороны

События:

1793 — Американец Эли Уитни запатентовал хлопкоочистительную машину.

1803 — В Санкт-Петербурге в саду Кадетского корпуса состоялся первый в России полёт на воздушном шаре.

1837 — Англия выпустила свою первую почтовую марку, однопенсовую Королеву Викторию.

1840 — Сэмюэл Морзе запатентовал телеграф.

1880 — На Пушкинских торжествах Фёдор Достоевский произнёс свою знаменитую 45-минутную речь, посвящённую Александру Пушкину.

1943 — В Северной Канаде обнаружен Новый Квебекский кратер, один из самых больших в мире.

Родились:

1911 — Владимир Емельянов актёр («Отряд Трубачева сражается», «Ко мне, Мухтар!», «Угрюм-река»).

1949 — Лайонел Ричи, американский певец, саксофонист, пианист. Бывший лидер поп-фанк-группы «The Commodores», ныне успешно выступающий самостоятельно.

1968 — Роберт Родригес, американский кинорежиссёр мексиканского происхождения («От заката до рассвета»).

1967 — Николь Кидман, австралийская актриса, обладательница наград: «Оскар», BAFTA, Золотой глобус и др.

1974 — Филипп Александрович Рукавишников, российский скульптор, член Московского союза художников. Член-корреспондент Российской Академии Художеств. ( МЭри Поппинс , до свидания)