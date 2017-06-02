События 2 июня

2 июня в мире отмечают:
Россия — День здорового питания и отказа от излишеств в еде
День запуска бумажных змеев и самолетиков
День города Байконыр и космодрома
События:
1910 — В голландской Новой Гвинее обнаружено племя пигмеев.
1924 — Все индейцы США получили американское гражданство.
1953 — Коронация Елизаветы II, королевы Великобритании. Впервые осуществлялась телетрансляция данного события.
1955 — День основания космодрома Байконур.
1968 — Рукопись романа «Архипелаг ГУЛАГ» была переправлена Александром Солженицыным за границы СССР.
1973 — В центре Амстердама открылся Музей Винсента ван Гога.
Родились:
1919 — Юрий Тимошенко — советский комик, мастер скетча, юморист, киноактёр. Лауреат Сталинской премии первой степени. После войны, сменив сценический псевдоним, стал именоваться Тарапунькой, выступая в паре с Ефимом Березиным в дуэте Тарапунька и Штепсель.
1932 — Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский певец армянского происхождения, народный артист Болгарии, народный артист РФ, отец Филиппа Киркорова.
1941 — Чарли Уотс — барабанщик британской рок-группы «The Rolling Stones». Вначале обучался на графического дизайнера, начал играть на ударных в стиле ритм-энд-блюз в одном из Лондонских клубов. В 2016 он занял 12 место в списке «100 Величайших Барабанщиков Всех Времён» по версии журнала Rolling Stone.
1972 — Уэнтуорт Эрл Миллер — американский актёр и сценарист, наиболее известный по роли Майкла Скофилда в сериале «Побег», а также по роли Капитана Холода в сериалах «Флэш», «Легенды завтрашнего дня».
1978 — Джастин Лонг — американский киноактёр. До того, как впервые сняться в коммерческом фильме, играл в любительских картинах своих друзей. Снимался в фильме ужасов «Джиперс Криперс».