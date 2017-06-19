События 19 июня

19 июня в мире отмечают:

Всемирный день неспешной прогулки

Всемирный день мотоциклиста

Всемирный день детского футбола

День эмансипации (День свободы) в США

Национальный день поцелуев в Великобритании

События:

240 до н.э. (2257 лет) — Греческий ученый Эратосфен КИРЕНСКИЙ впервые в мире вычисляет радиус Земли.

1790 — Во Франции отменено потомственное дворянство. 1862 — рабовладение запрещено на всей территории США. 1920 — Совнарком РСФСР образовал Всероссийскую Чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности.

1995 — В Пекине прошли Дни Абая.

1999 — Вышла первая версия (1.0 Beta) популярнейшего онлайн-шутера Counter-Strike.

2007 — В Алматы впервые открылась «Школа третьего поколения» для пожилых людей.

Родились:

1623 — Блез Паскаль — французский математик, физик, литератор и философ. В честь Паскаля названы: единица измерения давления системы СИ; язык программирования Pascal.

1945 — Наталья Селезнёва — актриса театра и кино. Успех пришёл в 1965 году с выходом фильма Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». В дальнейшем она ещё дважды снималась в комедиях Гайдая — в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!»

1967 — Бьорн Дэли — норвежский лыжник, восьмикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира. Рекордные шесть сезонов выигрывал Кубок мира. Занимает второе место по общему числу медалей разного достоинства после биатлониста Уле-Эйнар Бьёрндалена.

1978 — Зои Салдана — американская киноактриса. В 2013 году она сыграла Нейтири, принцессу На’ви, в «Аватаре» Джеймса Кэмерона. Зои Салдана сыграет роль в продолжении фильма «Аватар», премьера которого состоится в 2020 году.