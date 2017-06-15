События 15 июня

15 июня в мире отмечают:

Всемирный день ветра

День работника противопожарной службы Кыргызстана

Международный день прогулки

Праздник мужских недостатков

События:

1667 — Жан-Батист Дени произвел первое в истории успешное переливание крови человеку.

1846 — Британия и США подписали Орегонский договор, по которому граница между США и Канадой устанавливалась по 49-й параллели.

1954 — Учреждение УЕФА.

1996 — В Иране на персидском языке издан сборник произведений Абая.

2001 — Лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана основана Шанхайская организация сотрудничества.

2012 — Астане вручен сертификат, подтверждающий ее статус культурной столицы СНГ.

Родились:

1914 — Юрий Андропов — советский государственный и партийный деятель, Генеральный секретарь ЦК КПСС (1982—1984гг.), Председатель Президиума Верховного Совета СССР (1983—1984гг.).

1946 — Демис Руссос — греческий певец. За свою музыкальную деятельность он издал около 42 альбомов. В ноябре 1986 года приезжал на гастроли в СССР, а также принял участие в одном из первых прямых эфиров телеигры «Что? Где? Когда?» (играла команда Валентины Голубевой).

1965 — Карим Масимов — государственный деятель Казахстана, председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (КНБ РК) (с 8 сентября2016 года). Дважды Премьер-министр Республики Казахстан.

1969 — О’Ши Джексон — более известный под псевдонимом Айс Кьюб — американский рэпер, актёр, сценарист, режиссёр и композитор. Один из первопроходцев гангста-рэпа. Бывший участник N.W.A. Его псевдоним переводится как «кубик льда».

1969 — Оливер Кан — немецкий футбольный вратарь, четырёхкратный лучший голкипер мира и Европы, двукратный лучший голкипер Германии, пятикратный лучший голкипер Бундеслиги (1994, 1997, 1998, 1999, 2001), лучший игрок и голкипер Мундиаля-2002. Считается лучшим голкипером мира конца XX — начала XXI вв.

1973 — Нил Патрик Харрис — американский актёр, певец и иллюзионист. Наиболее известен ролью Барни Стинсона в телесериале «Как я встретил вашу маму». В октябре 2011 Харрису была вручена звезда на Голливудской аллее славы.