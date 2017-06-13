События 13 июня

13 июня в мире отмечают:

Международный день распространения информации об альбинизме

День маленького путешествия

События:

1825 — Американский изобретатель Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.

1892 — В Киеве пущен первый в Российской империи электрический трамвай.

1895 — Во Франции завершились первые в мире автомобильные гонки на скорость по трассе Париж-Бордо-Париж

1942 — Президент США Франклин Рузвельт принял решение о создании Управления стратегических служб — позже ставшего ЦРУ.

1961 — В Калуге Юрий Гагарин заложил первый камень в фундамент здания первого в мире музея космонавтики.

Родились:

1943 — Малкольм Макдауэлл (наст. имя Малком Джон Тейлор), английский киноактёр Номинант на премии «Золотой глобус» и «Сатурн» в категориях «Лучшая мужская роль» и «Лучший актёр». В 2014 году актёр получил премию «Сатурн» в категории «Награда за достижения в карьере». 16 марта 2012 года Макдауэлл стал обладателем звезды на Голливудской аллее славы[3]. Наиболее известные роли — в фильмах «Заводной апельсин» (1971) Стэнли Кубрика, «O, счастливчик!» (1973) Линдсея Андерсона, «Калигула» (1979) Тинто Брасса и «Цареубийца» (1991) Карена Шахназарова.

1946 — Игорь Владимирович Старыгин (ум. 2009), советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России («Д’Артаньян и три мушкетёра», «Государственная граница», «Адъютант его превосходительства», «Доживем до понедельника» и др.).

1953 — Тим Аллен, американский актёр, обладатель именной звезды на Голливудской аллее славы Известен своей ролью в ситкоме «Большой ремонт». Его роль в фильме «В поисках Галактики» всё ещё остаётся одной из наиболее популярных его ролей[1]. Также он известен своими ролями в диснеевских фильмах «Контракт Санта-Клауса» и «История игрушек»[2].

Аллен номинировался на одну «Эмми» и 5 «Золотых глобусов». В 1995 году за роль в «Большой ремонт» был награждён премией «Золотой глобус» в номинации «лучшему актёру музыкального или комедийного сериала»

1958 — Сергей Маковецкий, советский и российский актёр («Наш американский Боря», «Троцкий», «Операция С Новым годом»).

1981 — Крис Эванс, американский актёр кино и телевидения, получивший известность по роли Капитана Америки в кинематографической вселенной Marvel, а также благодаря таким фильмам, как «Недетское кино» (2001), «Сотовый» (2004), «Фантастическая четвёрка» (2005), «Лузеры» (2010), «Пятое измерение» (2009).

1986 — Мэри-Кейт Олсен и Эшли Олсен, американские актрисы, певицы, сёстры-близнецы. Наиболее известны своими детскими ролями в таких фильмах, как «Паспорт в Париж», «Двое: Я и моя тень», самой первой общей ролью Мишель Таннер в сериале «Полный дом» и по последнему общему фильму «Мгновения Нью-Йорка».

1990 — Аарон Тейлор-Джонсон, британский актёр. Его профессиональная деятельность включает в себя выступления на сцене, телевидении и игру в художественных фильмах. Снялся в таких фильмах, как: «Иллюзионист» ); главные роли: «Стать Джоном Ленноном» , «Пипец» , «Особо опасны» , «Анна Каренина» (Вронский), «Годзилла» , «Мстители: Эра Альтрона» (Ртуть).