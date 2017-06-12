События 12 июня

12 июня в мире отмечают:

День России

Всемирный день борьбы с детским трудом

Бразилия, День влюблённых

События:

1664 — Североамериканский город Новый Амстердам переименован в Нью-Йорк.

1849 — Льюисом Хаслеттом запатентован противогаз.

1897 — Карл Элзенер запатентовал знаменитый швейцарский армейский нож.

1920 — Официальное открытие Панамского канала (первое судно прошло через канал в августе 1914 года).

1963 — В Нью-Йорке прошла премьера фильма «Клеопатра» с Элизабет Тейлор в главной роли.

1991 — Борис Ельцин избран Президентом РСФСР.

Родились:

1924 — Джордж Буш-старший, 41-й президент США.

1929 — Анна Франк, еврейская девочка, уроженка Германии, после прихода Гитлера к власти скрывавшаяся с семьёй от нацистского террора в Нидерландах. Автор знаменитого «Дневника Анны Франк» — документа, обличающего нацизм и переведённого на многие языки мира.

1965 — Александр Дьяченко, российский актёр и музыкант, продюсер. Его актёрская карьера в России началась с фильма «Брат 2». В фильме он сыграл братьев-близнецов Дмитрия и Константина Громовых. Начал активно сниматься в российских фильмах и сериалах.

1974 — Алексей Пивоваров, российский журналист, телеведущий вечерних новостей и ряда авторских передач на канале НТВ в период с 1993 по 2013 годы. В октябре 2013 года покинул НТВ и с 5 ноября начал работу на «СТС Медиа».

1978 — Алиса Гребенщикова, российская актриса театра и кино, дочь музыканта Бориса Гребенщикова. Была частью основной группы в импровизационном телевизионном шоу «Первого канала» «Южное Бутово».

1985 — Кендра Уилкинсон, американская модель, актриса. После окончания школы Кендра стала работать фотомоделью, а также некоторое время работала ассистентом дантиста.

1986 — Марио Касас Сьерра, испанский актёр кино и телевидения. Известен по ролям в фильмах «Летний дождь», «Три метра над уровнем неба», а также в сериалах «Люди Пако», «Ковчег» и другие.