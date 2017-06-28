СМИ Казахстана хотят обязать брать согласие на публикацию персональных данных

Обязать проверять достоверность информации хотят журналистов Казахстана.

Информацию будут проверять путем направления запросов. Кроме этого журналисты должны будут получать согласие от упоминаемых в публикациях лиц на распространение в СМИ личной, семейной, банковской и другой тайны.

Такие нормы предусмотрены в законопроекте по вопросам информации и коммуникаций, представленном 27 июня в мажилисе.

«Персональные данные должны публиковаться только с согласия — это нормальная практика. Мы долго думали, изучили мировой опыт. Мировой опыт, в принципе, говорит, что необходимо на публикацию персональных данных согласие гражданина,» — говорит Даурен Абаев.

Также в законопроекте есть норма о праве на опровержение, когда журналистам дается пять дней, чтобы опубликовать опровержение: если журналисты публикуют опровержение, то с них снимается ответственность за предполагаемое распространение недостоверной информации.

Проект закона предусматривает внесение 200 поправок в четыре кодекса по вопросам информации и коммуникаций. Как утверждает министр Абаев, в проект закона о СМИ были включены более 70 процентов предложений от общества.