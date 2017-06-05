Сменился президент Карагандинской областной федерации бокса

Жанат Тусупбеков подал в оставку и покинул пост президента Карагандинской областной федерации бокса, чо чем сообщила пресс-служба Федерации тяжелой атлетики Республики Казахстан.

На этом месте его сменил Дуйсебаев Асылбек Жексенбаевич.

Смена произошла в связи с избранием Жаната Тусупбекова на пост вице-президента Международной Федерации тяжелой атлетики.

«От всего сердца хочу поздравить Асылбека Жексенбаевича с должностью президента Карагандинской областной федерации бокса. Он зарекомендовал себя как грамотный управленец и профессионал. Уверен, что его богатый опыт работы на государственной службе позволит продолжить славные традиции карагандинской школы бокса и вывести этот всеми любимый нами вид спорта в нашем регионе на новый уровень», — сказал Жанат Тусупбеков.

Отметим, что на сегодняшний день в Карагандинской области успешно функционирует более 30 профессиональных секций бокса, где занимается около трех тысяч спортсменов разных возрастов. Тренерский штаб насчитывает более 50 опытных специалистов, чей уровень педагогического мастерства позволил стать Карагандинской области одной из ведущих в Казахстане в этом виде спорта. Так, сборная команда Карагандинской области в 2011 году завоевала Кубок Казахстанской федерации бокса и была признана самой прогрессирующей федерацией года.

По инициативе Главы государства в 2011 году в Караганде был построен и введен в эксплуатацию уникальный спортивный комплекс — Центр бокса, в последующем названный в честь олимпийского чемпиона, а ныне депутата Парламента Республики Казахстан Серика Сапиева. Данный центр был передан в дар Федерации бокса Республики Казахстан.