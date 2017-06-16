Сколько объектов культуры не хватает в Караганде?

На брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель Управления культуры, архивов и документации Еркебулан Агимбаев сказал, что в областном центре не хватает объектов культуры.



«Все мы знаем, что нашей области нужен новый музей изобразительного искусства. Сейчас музей находится в жилом доме, над музеем расположен технический этаж, который всем мешает. Конечно, было бы хорошо построить для него отдельное здание. Кроме того, есть большая необходимость в строительстве здания для областного архива. У нас сейчас 20 архивов по области и все они переполнены на 100 процентов»,— сказал руководитель Управления культуры.

Еркебулан Агимбаев в ходе брифинга сказал, что в Караганде можно построить инновационную библиотеку и концертный зал. По его словам, имеющиеся концертные площадки зачастую не подходят для выступлений звезд, гастролирующих в Караганде.

Также руководитель Управления культуры высказал идею про строительство общежития для работников сферы культуры.

«Нужно понимать, что работники культуры — это не только актеры и певцы. Это и библиотекари, и сотрудники архивов, и музейные работники. И люди этих профессий стареют. А молодежь, к сожалению, к нам не приходит. Нужно привлекать. А как привлекать, если жилья нет? Пусть общежитие будет многоэтажное, в нем также могли бы жить и работники здравоохранения или образования»,- сказал он

Пока из всего вышеперечисленного рассчитывать можно лишь на появление в Караганде нового концертного зала. Его планируют построить на Юго-Востоке, в районе улиц Волочаевская и Букетова.