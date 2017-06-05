Синоптики советуют казахстанцам держать зонты наготове

Лето в Казахстан не спешит! Синоптики советуют держать зонты наготове.

Первую половину июня почти всю территорию страны будут заливать дожди. А во второй и третьей декаде месяца и вовсе ожидается понижение температуры.

Активный циклон, двигаясь через весь Казахстан, принесет дожди, грозы, град, а в некоторых районах ураган до 20 метров в секунду. Практически во всех регионах прогнозируется понижение температуры на 3-6 градусов ниже средних многолетних значений. На севере страны в середине этой недели столбик термометра опустится до плюс одного. Количество осадков выше нормы метеорологи ожидают в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской и Карагандинской областях.