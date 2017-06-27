Санаторий Жосалы

«Шахтер» в родных стенах примет «Актобе»

Корреспондент 8 часов назад Комментировать 7

Пресс-служба футбольного клуба «Шахтер» сообщает о том, что планирует провести следующий домашний поединок против «Актобе» в родных стенах – на стадионе «Шахтер» г. Караганда.

Игра состоится 2 июля (воскресенье). Предполагается, что матч начнется в 19:00 часов. Окончательное место проведения будет известно после визита комиссии Профессиональной Футбольной Лиги Казахстана по допуску полей.

Напоминаем, что в текущем сезоне до предстоящего дня наша команда была вынуждена проводить домашние матчи в Темиртау на стадионе «Металлург». Поездка в город-спутник на матчи любимой команды для болельщиков сопряжена с многочисленными трудностями: помимо стоимости билета фанатов ждут немаленькие затраты на транспорт туда и обратно, а также время, плохое качество дорог.

Теги

Автор: Корреспондент

Читайте также

Фильм о Головкине и Альваресе появился в сети (Видео)

Короткометражную картину впервые показали во время пресс-тура по трём городам. А теперь фильм доступен и …

Ваш комментарий очень важен

2009-2017 © «Новое телевидение», Все права защищены.