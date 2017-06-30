Семь лет колонии получила похитительница ребенка в Темиртау

Темиртауский городской суд приговорил к семи годам лишения свободы 22-летнюю няню, которая похитила двухлетнего ребенка, пока его родителей не было дома, и вывезла в Астану.

«Подсудимая Айнур Айдарбек признана виновной по части 2 статьи 125 Уголовного кодекса РК «Похищение человека». Ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней степени безопасности, то есть в колонии общего режима», — сообщили в канцелярии суда.

Вину подсудимая признала и раскаялась.

Девушка заявила, что похитила девочку из любви и сильной привязанности к ней.

Напомним, 26 марта 2017 года в 20:00 в полицию обратилась 22-летняя жительница Темиртау. Девушка заявила, что молодая няня похитила ее дочь. Сотрудники департамента внутренних дел задержали няню в Астане. Она призналась, что полюбила ребенка, когда тот назвал ее мамой, и хотела испытать материнское чувство. Айнур Айдарбек рассказала полицейским, что собиралась вернуть ребенка матери через некоторое время.

Она оставила записку, в которой просила не заявлять в полицию и обещала присылать через социальные сети фотографии девочки.