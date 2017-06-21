Семь карагандинцев выступят на Сурдлимпиаде-2017 в Турции

Семь карагандинских спортсменов-инвалидов с нарушениями слуха завоевали путевки на участие в XXIII Сурдлимпийских летних играх 2017 года в городе Самсун (Турция).

Участники будут состязаться в 21 виде спорта, из которых 16 индивидуальных и 5 — командных. Международные соревнования пройдут с 18 по 30 июля.

— Сурдлимпийским комитетом Республики Казахстан сформирован список участников XXIII Сурдлимпийских игр 2017 года. Нашу страну будут представлять 42 спортсмена по семи видам спорта. Из них — семь карагандинцев, которые выступят в трех видах: плавание, таэквондо и каратэ, — сообщила руководитель областного Управления физической культуры и спорта Наталья Сухорукова.

Аян Абдраш, Елена Салмина, Валентина Антоненко, Андрей Пантелеймонов, Юлия Ганке, Виктор Фрундин и Алена Бирюкова выполнили норматив группы «А» на Тихоокеанских, Азиатских играх и чемпионате мира. Сейчас они готовятся к выступлению на Сурдлимпиаде.

По сведениям управления, в Карагандинской области 3 366 инвалидов занимаются спортом по 25 видам. 68 карагандинских спортсменов-инвалидов входят в национальную сборную. С начала года 42 спортсмена с ограниченными возможностями выступили в четырех республиканских соревнованиях и завоевали 59 медалей, из которых 37 золотых. Карагандинец Руфат Хабибуллин взял бронзу в соревнованиях по легкой атлетике на Кубке мира в ОАЭ. Айдос Жилкишимов на Международном турнире в Польше по пулевой стрельбе выполнил норматив МСМК (мастер спорта международного класса).

Два спортсмена с ограниченными возможностями — Андрей Афанасьев и Руфат Хабибуллин — получают стипендии акима области в размере 70 тыс. тенге.

Сурдлимпийские игры — спортивные соревнования людей с нарушениями слуха. Прежде, до 2001 года, они имели другое название — Всемирные игры глухих, еще ранее — Международные игры глухих. Первые Всемирные игры глухих прошли в 1924 году в Париже, и с этого момента по настоящее время проводятся один раз в четыре года, за исключением периода Второй мировой войны.

Для участия в Сурдлимпийских играх спортсмен должен иметь потерю слуха не менее 55 дБ на лучшее ухо. Использование слуховых аппаратов и кохлеарных имплантатов во время соревнований не разрешается. Звуковые сигналы не используются, вместо них применяются визуальные.