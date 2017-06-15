ХК «Сарыарка» показал план предсезонной подготовки

Руководство хоккейного клуба совместно с тренерским штабом команды утвердило график подготовки к сезону ВХЛ 2017-2018, сообщает пресс-служба «Сарыарки».

В Караганду хоккеисты приедут 2 июля и с 3 по 6 числа пройдут углубленное медицинское обследование.

С 6 по 18 июля «Сарыарка» будет проводить

Тренировочный процесс пройдет с 6 по 18 июля в Караганде, готовиться к сезону хоккеисты будут как на на льду, так и на земле.

16 июля состоится товарищеский матч «Сарыарка» — «Темиртау», после чего команда отправится на зарубежный этап подготовки в Словакию. Там, карагандинская дружина будет тренироваться по 7 августа.

В рамках сбора запланированы контрольные матчи с ведущими командами Словакии и Чехии.

В Шахтерской столице «Сарыарка» проведут тренировку с 9 по 17 августа.

С 20 по 26 августа «Сарыарка» примет участие в традиционном предсезонном турнире за Кубок губернатора Оренбургской области. Соперниками карагандинского коллектива станут: «Южный Урал» (Орск), «Спутник» (Нижний Тагил) и «Горняк» (Учалы).

С 28 августа запланированы тренировки в Караганде — это будет заключительная часть подготовки перед стартом чемпионата ВХЛ.

План мероприятий предсезонного сбора ХК «Сарыарка», 02.07.2017 — 28.08.2017:

02.07 — сбор команды

03.07 — 06.07 — медицинский осмотр

06.07 — 18.07 — УТС Караганда

16.07 — «Сарыарка» — «Темиртау» (товарищеский матч)

18.07 — 07.08 — УТС Словакия

21.07 «Сарыарка» — ХК «Пардубице»/ ХК «Всетин» — соперник уточняется

24.07 «Сарыарка» — «Поруба» (Острава, Чехия)

28.07 «Сарыарка» — МсХК «Жилина» (Жилина, Словакия)

01.08 «Сарыарка» — ХК «Нове Замки» (Нове Замки, Словакия)

04.08 «Сарыарка» — МХК 32 «Липтовский Микулаш» (Липтовский Микулаш, Словакия)

09.08 — 17.08 — УТС Караганда

22.08 — 26.08 Кубок губернатора Оренбургской области 2017 («Южный Урал», «Спутник», «Горняк») — расписание уточняется.

28.08 — подготовка к чемпионату ВХЛ.