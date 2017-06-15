ХК «Сарыарка» показал план предсезонной подготовки

Руководство хоккейного клуба совместно с тренерским штабом команды утвердило график подготовки к сезону ВХЛ 2017-2018, сообщает пресс-служба «Сарыарки».
В Караганду хоккеисты приедут 2 июля и с 3 по 6 числа пройдут углубленное медицинское обследование.
С 6 по 18 июля «Сарыарка» будет проводить
Тренировочный процесс пройдет с 6 по 18 июля в Караганде, готовиться к сезону хоккеисты будут как на на льду, так и на земле.
16 июля состоится товарищеский матч «Сарыарка» — «Темиртау», после чего команда отправится на зарубежный этап подготовки в Словакию. Там, карагандинская дружина будет тренироваться по 7 августа.
В рамках сбора запланированы контрольные матчи с ведущими командами Словакии и Чехии.
В Шахтерской столице «Сарыарка» проведут тренировку с 9 по 17 августа.
С 20 по 26 августа «Сарыарка» примет участие в традиционном предсезонном турнире за Кубок губернатора Оренбургской области. Соперниками карагандинского коллектива станут: «Южный Урал» (Орск), «Спутник» (Нижний Тагил) и «Горняк» (Учалы).
С 28 августа запланированы тренировки в Караганде — это будет заключительная часть подготовки перед стартом чемпионата ВХЛ.
План мероприятий предсезонного сбора ХК «Сарыарка», 02.07.2017 — 28.08.2017:
02.07 — сбор команды
03.07 — 06.07 — медицинский осмотр
06.07 — 18.07 — УТС Караганда
16.07 — «Сарыарка» — «Темиртау» (товарищеский матч)
18.07 — 07.08 — УТС Словакия
21.07 «Сарыарка» — ХК «Пардубице»/ ХК «Всетин» — соперник уточняется
24.07 «Сарыарка» — «Поруба» (Острава, Чехия)
28.07 «Сарыарка» — МсХК «Жилина» (Жилина, Словакия)
01.08 «Сарыарка» — ХК «Нове Замки» (Нове Замки, Словакия)
04.08 «Сарыарка» — МХК 32 «Липтовский Микулаш» (Липтовский Микулаш, Словакия)
09.08 — 17.08 — УТС Караганда
22.08 — 26.08 Кубок губернатора Оренбургской области 2017 («Южный Урал», «Спутник», «Горняк») — расписание уточняется.
28.08 — подготовка к чемпионату ВХЛ.