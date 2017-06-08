С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М»

Сегодня с Байконура после длительного перерыва состоялся запуск ракеты-носителя «Протон-М» с американским спутником, передает сайт «Роскосмоса».

Успешный старт ракеты был произведен в 9:45 утра.

Как сообщается, все стадии полета ракеты-носителя прошли в штатном режиме. Через 9 минут 42 секунды после старта орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и геостационарным спутником отделился от третьей ступени ракеты-носителя, затем продолжил полет в автономном режиме.

«Достижение орбиты выведения космического аппарата Echostar 21, геосинхронной переходной орбиты, будет выполнено за счет пяти включений маршевой двигательной установки разгонного блока «Бриз-М». Отделение аппарата Echostar 21 от разгонного блока ожидается приблизительно через 9 часов 13 минут после старта – в 15.58 по московскому времени«, — говорится в сообщении.

Первый пуск «Протона-М» должен был состояться 29 мая 2017 года, однако был перенесен в связи с переборкой двигателей носителя.

Контракт на запуск Echostar 21 с помощью ракеты-носителя «Протон-М» заключило российско-американское предприятие International Launch Services Inc.

Космический аппарат Echostar 21 изготовлен фирмой SSL по заказу глобального спутникового оператора Echostar. Echostar 21 — новейший геостационарный спутник, построенный на базе платформы SSL 1300, который предназначен для оказания услуг мобильной спутниковой связи на территории Европы.