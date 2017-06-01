Novoetv.kz от всей души поздравляет детей Караганды с Днем защиты детей!

Все мы помним свои ощущения от предвкушения начала летних школьных каникул.

Лето, солнце , радость от свободы на целых три месяца… И никто из детей не задумывался, что, оказывается, их надо от кого-то защищать.

Но во многих странах мира отмечается День защиты детей для напоминания взрослым о правах ребенка на жизнь, на отдых, на образование, на защиту от насилия, от эксплуатации детского труда.

Существует несколько версий, почему именно 1 июня отмечается этот день. В 1925 году Генеральный консул Китая в Америке собрал группу детей-сирот и провел для них праздник, и в этот же день в Женеве состоялась Международная конференция по детским вопросам.

С 1950 года мировая общественность по инициативе ООН отмечает День защиты детей и считает защиту прав, здоровья и жизни детей основным направлением своей деятельности.