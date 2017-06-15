С 1 июля начнет действовать программа обязательного социального медицинского страхования

С начала следующего месяца в Казахстане уже начнет действовать программа обязательного социального медицинского страхования.

Все казахстанцы будут отчислять процент от дохода в специально созданный фонд. За социально незащищенных граждан будет платить государство.

Уже известно, какие именно услуги войдут в страховой пакет. Это первичная медико-санитарная помощь, плановая медицинская помощь, лекарственное обеспечение, сестринский уход и паллиативная помощь (облегчение симптоматики и болей у неизлечимо больных).

Государство же в свою очередь гарантирует всем бесплатную экстренную медицинскую помощь, даже при отсутствии страховки. Это плановые прививки и помощь при социально значимых болезнях, таких как онкозаболевания, туберкулез, сахарный диабет и другие.

Мы напоминаем о том, что нужно знать о программе обязательного социального медицинского страхования.

Когда начнется?

Обязательное медицинское страхование начнет действовать с 1 июля 2017 года. С этого времени казахстанцы должны будут перечислять деньги в фонд. Медицинские услуги в рамках программы станут оказывать позже – с 1 января 2018 года. Полгода понадобится на то, чтобы деньги поступили в фонд, их распределили и направили по медицинским учреждениям.

На кого распространяется обязательное медицинское страхование?

Нововведение коснется лишь граждан Республики Казахстан и оралманов.

Сколько нужно платить?

За официально трудоустроенных граждан работодатель будет перечислять сумму, равную одному проценту от заработной платы. С 1 января 2018 года сумма платежа увеличится до полутора процентов, с 2020-го – до двух, а с 2022-го – до трех процентов.

Для представителей категории самозанятого населения сумма взноса составит 1414 тенге в месяц, или 16 968 в год.

Как и где самому оплатить страховку?

Это можно сделать в любом отделении «Казпочты» или в банках второго уровня. Платить можно как ежемесячно, так и раз в год полную сумму.

За кого будет платить государство?

Оплачивать свою страховку не придется представителям социально уязвимых слоев населения. К ним относятся:

— дети;

— многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» и получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденом «Материнская слава» I и II степени;

— участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

— инвалиды;

— лица, зарегистрированные в качестве безработных;

— лица, обучающиеся и воспитывающиеся в организациях интернатного типа;

— лица, обучающиеся очно в организациях технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования в форме резидентуры;

— лица, находящиеся в отпусках в связи с рождением ребенка, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

— неработающие беременные женщины, а также неработающие лица, фактически воспитывающие ребенка до достижения им возраста 3 лет;

— пенсионеры;

— военнослужащие;

— сотрудники специальных государственных органов;

— сотрудники правоохранительных органов;

— лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях УИС, за исключением учреждений минимальной безопасности;

— лица, содержащиеся в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах.

За кого заплатит работодатель?

Работодатель будет обязан отчислять процент от заработной платы сотрудника в случае, если с ним составлен официальный трудовой договор. Владельцы частных компаний вправе выбирать: вычитать требуемый процент из зарплаты сотрудников либо эту же сумму из собственного дохода.

Кому придется платить самостоятельно?

Самим делать взносы в фонд обязательного медицинского страхования придется тем, кто относится к категории самозанятого населения. Это индивидуальные предприниматели, юристы, адвокаты, нотариусы и так далее.

Как я могу узнать, будет ли за меня платить работодатель или государство?

Чтобы узнать, к какой категории населения вы относитесь, нужно прикрепиться к поликлинике и попросить специалиста проверить ваш статус через портал egov.kz.

Могу ли я самостоятельно узнать свой статус через портал egov.kz?

Да, определить свой статус можно в «Личном кабинете» на портале egov.kz. Для этого нужно иметь электронно-цифровую подпись.

Что делать тем, кто не имеет статуса индивидуального предпринимателя?

Представители так называемого неформального сектора экономики – работающие люди, но не имеющие при этом трудового договора или регистрации индивидуального предпринимателя, к примеру – таксисты, фрилансеры, сотрудники сферы услуг, не трудоустроенные официально, должны зарегистрировать ИП либо зарегистрироваться как безработные.

Что делать, если мой статус не определен?

Если вы не можете определить свой статус, то вам нужно обратиться в ЦОН. Там вам помогут выяснить, к какой категории населения вы относитесь, и, соответственно, сообщат, кто и как должен оплачивать ваши страховку. Сельским жителям с этой целью нужно обращаться в районный акимат.

Будет ли государство платить за работающих студентов, пенсионеров и инвалидов?

Да. Несмотря на то, что представители этих категорий могут иметь работу, они все равно являются представителями социально уязвимых слоев населения.

Нужно ли самостоятельно платить страховку выпускникам, окончившим школу, но еще не поступившим в вуз или колледж?

Нет. После окончания школы государство продолжает платить страховку в течение трех месяцев. После этого, если гражданин не продолжает свое обучение, ему придется платить страховку самостоятельно.

Нужно ли платить страховку гражданам РК, живущим за границей?

Граждане Казахстана, живущие за рубежом, также должны отчислять по 5 процентов от минимальной заработной платы (1414 тенге) в счет своей обязательной страховки.

Где я смогу получить медицинскую помощь в рамках страховки?

Ее можно будет получить в любой поликлинике страны, заключившей контракт с фондом обязательного медицинского страхования.

Будет ли зависеть объем услуг в рамках страховки от моей зарплаты?

Нет. Для всех граждан РК и оралманов предусмотрен одинаковый объем медицинских услуг в рамках обязательного страхования вне зависимости от заработной платы и, соответственно, процента, перечисляемого в фонд.

Могу ли я отказаться от страховки?

Нет. Медицинское страхование обязательно для всех граждан Казахстана.

Нужно ли всегда иметь при себе страховой полис?

Нет. Программа не предусматривает полисов, карточек или иных подтверждающих документов. Достаточно будет иметь при себе удостоверение. Ваш статус и состояние страховки можно будет проверить по ИИН.

Предусмотрены ли штрафы за неуплату страховки?

Да. За неуплату, несвоевременную или неполную уплату отчислений и взносов предусмотрено предупреждение. При повторной неуплате в течение года после наложения административного взыскания налагается штраф на субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 20 процентов, на субъекты среднего предпринимательства – 30 процентов, на субъекты крупного предпринимательства – 50 процентов от суммы неуплаченных отчислений.

Где я могу получить дополнительную информацию об обязательном медицинском страховании?

За более подробной информацией можно обратиться в кол-центр управления здравоохранения Карагандинской области по номеру: 95-55-59 или в единый кол-центр по номеру 1434.