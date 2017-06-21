С 1 июля казахстанские пенсионеры будут получать больше

Нурсултан Назарбаев подписал закон о повышении пенсий и пособий, который начнет осуществляться уже с 1 июля.

По сравнению с прошлым годом выплаты увеличатся на 20 процентов.

Повышение затронет больше двух миллионов человек. Теперь минимальная пенсия станет почти 45 тысяч, а средняя – 67. Значительно больше будут получать и казахстанские матери. При рождении ребенка им будут выплачивать на 27 процентов больше, чем они получали раньше. За первого, второго и третьего – порядка 86 тысяч, а за четвертого – почти 143.