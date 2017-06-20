Россия не будет платить за падение обломков ракеты близ Жезказгана

Министр оборонной и аэрокосмической промышленности заявил, что все затраты уже учтены в договоре аренды этих земель, сообщает ktk.kz

Кроме того, специалисты соседней страны сразу же провели все необходимые ликвидационные работы. Глава ведомства также заметил, что ущерб окружающей среде минимальный — пострадала только степная трава.

Бейбут Атамкулов, министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК:

— Это был отведенный район падения ракеты. 30 на 20 километров. Это производственный случай. Человек работает на предприятии, которое занимается ликвидацией последствий после падения вот этих ступеней ракеты.

ЧПв Карагандинской области произошло 14 июня. После запуска ракеты с космодрома «Байконур» при падении разгонных блоков произошло сильное возгорание. Погиб 53-летний Юрий Хатюшин. Его напарник Вячеслав Тыц получил сильнейшие ожоги. Мужчины должны были собрать обломки и отвезти их на утилизацию. Пострадавшему и родственникам погибшего – гражданам Казахстана – российское предприятие, где они работали, окажет материальную помощь. О какой сумме идет речь, пока неизвестно. Вячеслав Тыц по-прежнему находится в реанимации. Медики проводят противошоковую терапию. Говорить о пересадке кожи и пластической операции пока рано.