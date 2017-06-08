Режим ЧС действует в районе массового падежа коров в Карагандинской области

В Нуринском районе Карагандинской области, где скот предположительно заболел пастереллезом и массово гибнет, действует режим ЧС.

Как сообщил специалист акимата Нуринского района Фаниль Гизатулин, действует режим ЧС местного масштаба.

«Режим ЧС действует во всем Нуринском районе. Он был объявлен в процессе паводков. Сейчас он не снят и продолжает действовать в том числе в двух поселках, где болеет скот», — сообщили в акимате Нуринского района.

По сведениям акима Нуринского района Никанбая Омарханова, на въезде и выезде в село имени Мынбаева, где произошел падеж скота, установлены дезинфицирующие барьеры для транспортных средств и граждан.

Официальный диагноз пока не определен. По словам акима района, две главные задачи — остановить вспышку болезни скота и определить источник инфекции.

«В селе имени Мынбаева 1 июня заболел один теленок, в этот же день скотина пала. О случившемся сразу же передали информацию в область. 2 июня на место приехали специалисты во главе с руководством ветеринарной инспекции и управления ветеринарии. Кроме того, в село направили бригаду из местных работников ветеринарной службы для осмотра животных. Анализы крови и патматериалы отправили на лабораторные исследования. И еще до получения результатов животных начали лечить антибиотиками в профилактических целях. Также проводилась обработка скота ветпрепаратами, дезинфицирующими средствами», — рассказал глава района Никанбай Омарханов.

Напомним, в селе имени Мынбаева и в селе Заречное Нуринского района часть скота погибла, другая часть больна. В частности, в селе имени Мынбаева произошел падеж 21 головы, в том числе семи телят. По предварительным данным, животные заболели пастереллезом. В соседнем селе Заречное у коров имеются симптомы заболевания, падежа не зарегистрировано. Всего в двух селах Нуринского района признаки заболевания появились у 52 голов крупного рогатого скота.