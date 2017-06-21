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Рейсовый автобус сгорел дотла в Карагандинской области

Корреспондент 24 минуты назад Комментировать 7

Пассажирский автобус полностью сгорел на трассе Караганда-Жезказган.

Автобус «Yutong», принадлежащий ТОО «Автопарк №3», 20 июня в 16 часов следовал по маршруту №170 Караганда-Жайрем. В салоне находились 49 пассажиров. По неустановленной причине возле села Акой в отсеке двигателя началось возгорание. Попытки водителя и пассажиров потушить пламя не увенчались успехом. Огонь перекинулся в салон. Пассажиры успели забрать вещи из багажного отсека и отойти на безопасное расстояние.

«Жертв и пострадавших нет. Как только мы получили сообщение о возгорании, тут же направили резервный автобус», — сообщили в диспетчерской ТОО «Автопарк №3».

Причина возгорания автобуса устанавливается пожарной лабораторией Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

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Автор: Корреспондент

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