Рейсовый автобус сгорел дотла в Карагандинской области

Пассажирский автобус полностью сгорел на трассе Караганда-Жезказган.

Автобус «Yutong», принадлежащий ТОО «Автопарк №3», 20 июня в 16 часов следовал по маршруту №170 Караганда-Жайрем. В салоне находились 49 пассажиров. По неустановленной причине возле села Акой в отсеке двигателя началось возгорание. Попытки водителя и пассажиров потушить пламя не увенчались успехом. Огонь перекинулся в салон. Пассажиры успели забрать вещи из багажного отсека и отойти на безопасное расстояние.

«Жертв и пострадавших нет. Как только мы получили сообщение о возгорании, тут же направили резервный автобус», — сообщили в диспетчерской ТОО «Автопарк №3».

Причина возгорания автобуса устанавливается пожарной лабораторией Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.