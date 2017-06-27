Прогноз погоды на 27 июня: грозовые дожди пройдут в большинстве регионов страны

Прогноз погоды на 27 июня по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане 27 июня переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура ночью +14-16, днём +24-26 градусов по Цельсию.

В Алматы переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с. Температура ночью от +18 до +20, днём +30-32 градуса.

В Акмолинской области 27 июня местами дождь, гроза, днём возможен град. Ветер местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +12 до +17, днём +21-26, местами всего +18 градусов.

На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха на протяжении суток будет колебаться от +10 ночью до +28, местами +31 градуса днём.

Дождь, гроза, а местами и град ожидает жителей Алматинской области. Температура ночью от +18 до +23 тепла, днём до 35 градусов жары.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью от +12 до +17, местами +20 градусов, днём от +27 до +32, местами до +35 градусов жары.

В Восточно-Казахстанской области ожидается кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха составит ночью +13-18 градусов. Днём ожидается от +25 до +30, местами +33 градуса жары.

В Жамбылской области также местами ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град. Порывы ветра могут достигнуть 25 м/с. Температура ночью от +15 до +20 градусов, местами всего +12. Дневная температура по области от +30 до +35 градусов, местами +38.

В Западно-Казахстанской области в ближайшие сутки, по прогнозам синоптиков, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, местами +18. Днём от + 28 до +33, местами +36 градусов по Цельсию.

На территории Карагандинской области 27 июня ожидается дождь, местами гроза. Усиление ветра до 18 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +14 до +27 градусов по Цельсию.

В Костанайской области переменная облачность, без осадков. 27 июня на территории региона ожидается ночью от +10 до +12, днём от +25 до +27 градусов по Цельсию.

Дождь, грозу и град прогнозируют синоптики в Кызылординской области. Ветер усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от +15 до +20 градусов, днём до +35 градусов жары.

День без осадков ожидается на территории Мангистауской области. Температура воздуха ночью составит от +15 до +20, местами +12 градусов, днём до +32, местами +37 градусов жары.

В Павлодарской области дождь, гроза, возможен град. Ветер 15-20 м/с, при грозе порывы могут достигать до 17-22 м/с. Температура воздуха составит ночью 15-17 градусов тепла, днём до +28.

Сильная гроза с порывами ветра до 20 м/с и градом ожидается в Северо-Казахстанской области. Ночью температура воздуха составит всего 10-15 градусов тепла, днём до +25, местами +28 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области 27 июня также прогнозируется дождь, гроза, возможен град. Ветер местами 15-20 м/с. Температура ночью от +18 до +23, днём 30-35 градусов жары.