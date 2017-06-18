Поздравляем с днем медицинского работника

Всех медицинских работников и сотрудников медучреждений novoetv.kz поздравляет с профессиональным праздником!

Согласно Указу Президента РК от 15 ноября 2003 года, день медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня.

Медицинский работник — это человек, который помогает появиться на свет, лечит, если заболеешь.

Ваша профессия очень нужна и важна! Поэтому искренне желаем, чтобы ваш труд ценили по достоинству, чтобы вас уважали. Уюта в доме, чтобы каждый раз после тяжелого рабочего дня хотелось туда возвращаться, личных благ и настоящего человеческого счастья!

Радости вам, развития в карьере, достатка и добра!