Санаторий Жосалы

Поздравляем с днем медицинского работника

Корреспондент 6 часов назад Комментировать 7

Всех медицинских работников и сотрудников медучреждений novoetv.kz поздравляет с профессиональным праздником!

Согласно Указу Президента РК от 15 ноября 2003 года, день медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня.

Медицинский работник — это человек, который помогает появиться на свет, лечит, если заболеешь.

Ваша профессия очень нужна и важна! Поэтому искренне желаем, чтобы ваш труд ценили по достоинству, чтобы вас уважали. Уюта в доме, чтобы каждый раз после тяжелого рабочего дня хотелось туда возвращаться, личных благ и настоящего человеческого счастья!

Радости вам, развития в карьере, достатка и добра!

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Автор: Корреспондент

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