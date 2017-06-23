Карагандинцы помогли спасти зрение малышу

Очень часто мы не замечаем, скольким жителям Караганды требуется помощь. Novoetv.kz хочет поделиться историей одного малыша, мимо которого не прошли неравнодушные люди.

Орынгуль Нурисламу 4 года, и у него диагноз — ретинопатия недоношенных. Родился малыш раньше срока, на 6 месяце.

По статистике, каждый пятый недоношенный ребенок страдает заболеванием глаз – ретинопатией недоношенных, и 8 процентов из них – тяжелыми формами. Возникает болезнь вследствие нарушения развития сетчатки у малышей. Это заболевание может привести к полной потере зрения.

Мы часто встречаем объявления с просьбами о помощи маленьким детям, которые сражаются с тяжелыми болезнями. В крупных торговых домах под пристальным вниманием испекторов ставятся специальные боксы для сбора денег, под началом волонтеров и простых энтузиастов проводятся концерты, шоу-программы, которые позволяют каждому в добровольной форме принять участие в спасении детской жизни. Но как часто вы узнаете об итогах этих мероприятий?

Корреспондент novoetv.kz решил рассказать историю со счастливым концом.

Семья Юкаспаевых еще во время беременности боролась за здоровье своего сына, родился Нурислам шестимесячным и весил меньше 2 килограмм. Но врачи после добора веса с уверенностью выписали мать с ребенком. О том, что у ее ребенка могут быть проблемы со зрением, мама малыша узнала случайно.

«Наши знакомые рассказали, что у недоношенных примерно после месяца развивается ретинопатия недоношенных. Решили провериться в Астане, у хороших офтальмологов. Нурисламу тогда было 3 месяца. Там же нам сделали экстренную операцию. Еще бы чуть-чуть, и мой ребенок остался слепым навсегда», — с ужасом вспоминает мама малыша.

Орынгуль не преувеличивает. Ретинопатия недоношенных — тяжелое заболевание, которое может привести к полной потере зрения. Обследование малышей на ретинопатию должны проводить через 3-4 недели после рождения.

«Если бы мы узнали об этом хотя бы на месяц раньше, то мой ребенок видел бы лучше. Сейчас один глаз не видит, но как орган функционирует, и мы надеемся, что когда-нибудь этот глаз отреагирует на свет и другие раздражители. А то, что мы вообще смогли сохранить зрение на другом глазе – это уже огромное достижение. После двух операций в Астане мы до года не могли знать ее результатов, потому что маленькому ребенку предстояло долгое восстановление. Конечно, потом нас обрадовали – ребенок видит»,— продолжает Орынгуль.

Первые две операции родители четырехлетнего Нурислама оплатили сами. Естественно, не без помощи родных и близких. Орынгуль успокоилась и решила, что больше никаких хирургических вмешательств не понадобится. Но спустя 3 года им сообщили еще об одной операции, но уже в Санкт-Петербурге, в Ленинградской областной детской клинической больнице.

«О необходимости еще одной операции нам сказали в феврале этого года. Она назначена была на апрель. Пришлось искать деньги в срочном порядке, время поджимало. Мы с мужем работаем, но все же сумма для нас оказалась неподъемной. Понадобилось около миллиона тенге: здесь и перелет в оба конца, и проживание в течении недели. Я решила обратиться в благотворительные фонды. Откликнулась Евгения Хмелевская из фонда «We Help». С самого первого дня и до 20 апреля она помогала мне со всей отдачей. Собирала документы и устанавливала боксы для сбора денег. Даже помогала морально: успокаивала, постоянно говорила, чтобы я не беспокоилась, и нужная сумма наберется обязательно», — поделилась мама Нурислама.

Нужную сумму собрали в срок. Фонд «We Help» перевел в клинику Санкт-Петербурга 727 тысяч тенге. Свою лепту внесли не только отзывчивые к чужой беде карагандинцы, но и авиакомпания Air Astana, которая предоставила бесплатный перелет.

Мама малыша, Юкаспаева Орынгуль, еще раз выражает всем свою безграничную благодарность за спасенное зрение Нурислама: