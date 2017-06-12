Поезд-аттракцион придавил ребенка в Карагандинской области. Двухлетний малыш отбежал от мамы и угодил под колеса аттракциона.

Инцидент произошел в городе Сатпаев (возле Жезказгана) на площади перед Дворцом культуры. Двухлетний малыш гулял на площади с мамой. В какой-то момент он вырвался из ее рук и побежал в сторону детского поезда-аттракциона. Добежав до аттракциона малыш угодил прямо под колеса поезда. Видео произошедшего сняли очевидцы. К счастью, ребенок отделался лишь несколькими царапинами и испугом.

«Моему сыну год и девять месяцев. Он очень активный. Так получилось, что с нами это произошло. К счастью, с ним все хорошо. У него всего пару царапин. Больше испугался наверное. Да и мы тоже испугались», — рассказала мама малыша.

Кроме того, она добавила, что вскоре после случившегося с ней связался владелец аттракциона и пообещал установить ограждение вокруг поезда.

По материалам Tengrinews.kz