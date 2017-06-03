Первый летний концерт в арт-клубе «Sadre» с «Пятницей»

В первый летний концерт в арт — клубе » Sadre » выступит ансамбль авторской песни «Пятница «.

7 июня зрителей и слушателей ждут озорные, лирические, шуточные песни бардовских фестивалей.

Вместе с гостями солисты споют весёлые песни и проведут розыгрыш призов в интеллектуальной игре.

Что такое проект «Творческая Среда»? Это место встречи творческой интеллигенции. Здесь встречаются музыканты, художники, поэты, артисты и все творческие люди, кому это интересно — то есть зрители. Самое необычное — что Вы можете, придя на концерт, попутно посмотреть выставку (фото/живопись) и пообщаться с близкими по духу и интересам людьми.

В этом творческом клубе концерты проходят разножанровые — и блюз, и рок, и классика, и бардовские песни — на самый взыскательный вкус.

По вопросам приобретения билетов звоните 87003503745 по будням с 10 до 18 ч.